Negatief advies voor gsm-mast in Linkebeek

Het gemeentebestuur van Linkebeek wil niet dat spoornetwegbeheerder Infrabel een 30 meter hoge gsm-mast plaatst in de wijk Holleken.

Het gemeentebestuur van Linkebeek heeft een ongunstig advies gegeven voor de plaatsing van een 30 meter hoge communicatiemast van spoornetbeheerder Infrabel. De gemeente houdt daarmee rekening met de bezwaren van de buurtbewoners die massaal bezwaar aan tekenden tegen de plannen van Infrabel. Die wil de pyloon plaatsen in de wijk Holleken ter hoogte van de treinhalte, maar de buurtbewoners vrezen dat hun huizen gaan dalen in waarde en maken zich ook zorgen over elektromagnetische stralen.