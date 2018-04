In Vilvoorde zet het klooster Onze-Lieve-Vrouw van Troost binnenkort weer de poort open voor Kunst in de Troost. 25 kunstenaars zullen tentoonstellen in de prachtige tuin en kamers van het klooster.

Negentiende keer Kunst in de Troost in Vilvoorde

Kunst in de Troost is al aan z’n negentiende editie toe. “Naar goede gewoonte brengt Kunst in de Troost alle disciplines, van glas over keramiek tot brons, van fotografie tot olieverf. De kunstwerken gaan de dialoog aan met de stille, besloten tuin van Onze-Lieve-Vrouw van Troost”, vertelt organisator Kristien Bonneure. “Er zijn werken te bekijken van Marie Biesmans, Véronique Bogaert, Cil Buscher, Gijs Coenen, Patrick Crombé, Ghislain De Wilde, Renild Fonteyn, Ann Geirnaerdt, Jos Jacobs, Katrien Jonkers, Jan Kettelerij, Francis Méan, Hubert Minnebo, Leonie Moerkamp, Stef Rymenants, Joris Silverans, Christ’l Sprengers, Marjan Smit, Patrick Steen, Annick Timmermans, Luc Van Cauter, Stefanie Van Raes, Marian Van Roy, Annie Vanlerberghe en Marleen Vansteenvoort.”

Kunst in de Troost vindt plaats tijdens het weekend van 14 en 15 april en dat van 22 en 23 april. Ook tijdens de jaarmarkt van Vilvoorde op 23 april kan je de werken gaan bekijken. De opbrengst van de verkoop van de kunstwerken gaat naar de restauratie van de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Troost. Meer info op www.facebook.com/kunstindetroost of www.kunstindetroost.be