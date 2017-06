Nepkoning woont op vraag van N-VA provincieraad bij uit protest koninklijk feestje

De provincieraadszitting begon vandaag uitzonderlijk om 10u in plaats van 14u, zoals gebruikelijk is. Een en ander was het gevolg van de uitnodiging die alle gedeputeerden, burgemeesters en de gouverneur hadden ontvangen van koning Filip voor een ontmoeting op het paleis in Laken. Maar dat daarom ook de provincieraadszitting moest verplaatst worden was niet naar de zin van N-VA, de grootste fractie in de provincieraad. Om hun ongenoegen te uiten had de partij op haar beurt een nepkoning uitgenodigd.