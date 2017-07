Nestor uit Vlaamse beweging Mark Grammens (84) overleden

In Liedekerke is maandag Mark Grammens overleden. Hij werd 84. Grammens was oud-journalist en publicist. Dat meldt de Vlaamsgezinde website Doorbraak.be

Grammens was als journalist onder meer actief als correspondent in Londen voor de krant Het Volk en het Nederlandse dagblad Trouw. Hij richtte in de jaren ’60 ook het linkse Vlaamsgezinde tijdschrift De Nieuwe op. Later kwam daar ook het ‘Tijdschrift voor Diplomatie’ bij. Maar volgens Doorbraak bleef hij niet links en werd hij meer en meer een rechtse flamingant. Volgens de Vlaamsgezinde website kan je dat afleiden uit zijn opiniestukken.

Tussen 1988 en 2013 bracht Grammens ook tweewekelijks het eenmansblad Journaal uit. In 1990 publiceerde hij ‘Gedaan met geven en toegeven’ over de communautaire kwesties in ons land. VU-boegbeeld Hugo Schiltz reageerde vervolgens met ‘Gedaan met zeuren en treuren’.

Grammens had een groot aandeel in enkele belangrijke momenten van de Vlaamse beweging. Onder meer tijdens de periode van Leuven Vlaams en de afwijzing van het Egmontpact stond hij op de barricaden en oefende hij met zijn diepgaande opiniestukken invloed uit op de publieke opinie en de politiek. In ’78 kreeg hij voor zijn Vlaamse strijd de ‘Orde van de Vlaamse Leeuw’. (foto Luc Van den Weygaert)