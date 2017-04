Net geopend cultuurcentrum Zaventem moet maandag tijdelijk weer dicht

Het was een rush tegen de tijd om CC De Factorij klaar te krijgen voor het grote openingsweekend dat nog vandaag en morgen plaatsvindt. Dat het CC nog niet voor 100% is afgewerkt, kon je hier al lezen. Maar net voor de officiële opening gisterenavond viel nog slechter nieuws uit de bus.

De officiële opening vrijdagavond trok zo’n 600 genodigden naar het centrum van Zaventem. Onder hen ook Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz die burgemeester Ingrid Holemans en heel Zaventem feliciteerde met het prachtige bouwwerk: “De Factorij zal een belangrijke speler worden in de ruime culturele regio. Heel Vlaams-Brabant, en zelfs Brussel zal vol lof spreken over dit gloednieuw cultuurcentrum”. De toespraken werden opgeluisterd door een klassiek concert van het Vlaams-Brabants Symfonisch Orkest met gastoptredens van twee Zaventemse verenigingen: het koort Omnia Cantica en de balletgroep van de plaatselijke kunstacademie.

Veiligheid nog niet in orde

Tijdens de receptie achteraf was echter slecht nieuws te horen. Brandweer en politie hebben het immense gebouw van De Factorij voor de opening grondig gekeurd, maar niet alles blijkt in orde. De bewakingscamera’s zijn nog niet goed en wel verbonden met de commandokamer en de nooduitgangen in de theaterzaal zijn nog niet volgens de regels aangeduid . Maar het grootste probleem is dat De Factorij nog niet rechtstreeks in verbinding staat met de hulpdiensten via het ASTRID-systeem. Dat systeem laat toe dat de hulpdiensten in noodsituaties vlot kunnen communiceren. Alle nieuwe publieke gebouwen waar meer dan 150 mensen samenkomen moeten verplicht verbonden zijn met het netwerk, maar dat is bij de Factorij dus nog niet het geval.

Openingsweekend niet in gevaar

Dankzij een tijdelijk opgezette zendmast die het CC met het netwerk van de hulpdiensten verbindt, komt het gevarieerde openingsweekend niet in gevaar, maar maandag moet De Factorij tijdelijk weer dicht om alle nodige veiligheidsingrepen af te werken. Hoelang dat precies zal duren is nog niet bekend. Er wordt wel hard gewerkt om de problemen zeker tegen woensdag op te lossen, want dan staat een schoolvoorstelling geprogrammeerd.

CC De Factorij biedt met z’n 679 zetels de grootste theaterzaal van onze regio. De bouw langs de Willem Lambertstraat in het centrum van Zaventem begon drie jaar geleden, maar liep in die periode enkele maanden vertraging op. ​