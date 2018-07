Niet-Belgen hebben nog één week om zich te registreren voor verkiezingen

Over heel België gaat het om zo’n 400.000 kiezers. “Al denken we dat amper 1 op de 6 ook effectief gaat stemmen. Dat terwijl hun stem een impact kan hebben op de zetelverdeling in de een gemeente,” zegt Didier Vanderslycke van de campagne "ik stem ook".

In Dilbeek bijvoorbeeld hebben net geen 300 mensen zich geregistreerd terwijl er 640 Niet-EU’ers zijn. Terwijl je registreren geen grote moeite is. “Mensen moeten zich in hun gemeente bij de dienst burgerzaken aanmelden. Er zijn wel enkele voorwaarden: EU-burgers moeten 18 jaar zijn én gedomicilieerd in de gemeente. Voor de niet EU-burgers geldt hetzelfde, maar zij moeten ook met een document aantonen dat ze al 5 jaar in België verblijven,” zegt Vanderslycke.

Tot slot moeten niet-EU’ers een documenten ondertekenen waarin ze akkoord gaan met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Belgische grondwet. Meer interesse vind je op www.ikstemook.be