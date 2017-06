Niet Limburg maar het Pajottenland is de bakermat van inlandse aardbeiteelt

Het aantal telers in het Pajottenland is nog maar een fractie van wat het pakweg 50 jaar geleden was, maar de productie is er wel toegenomen. Enkele jaren geleden begaf Klaartje Van Rompaey zich in de wondere wereld van de aardbei en die reportage zenden we vanavond opnieuw uit op RINGtv en RINGtv.be.