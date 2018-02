Nieuw album van Lembeekse band Fleddy Melculy scheert hoge toppen

Het tweede studioalbum van Fleddy Melculy verscheen op 16 februari en kaapt meteen de eerste plek weg in de nationale Ultratop. “Met hun debuutplaat Helgië verraste de band in 2016 al vriend en vijand door op nummer 2 binnen te komen in de Vlaamse ultratop album charts”, zegt Karsten Biesemans van Sony Music. “Meer dan 5.000 verkochte exemplaren later kan je geheid stellen dat de uitgekiende mix van strakke metal en humor in Fleddy’s Vlaamse lyrics voor een enorme hype zorgden, die single na single bevestigd werd door de band. En nu ziet het er voor de opvolger De Kerk Van Melculy dus ook al heel veelbelovend uit.”