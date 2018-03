Nieuw basketbalveld aan sporthal Beersel

Het nieuwe basketbalveld aan de sporthal in Beersel is meer dan een grijs, betonnen veld, weet Het Nieuwsblad. Bovenop een betonnen plaat liggen tegels die in elkaar klikken. Die zorgen voor een goeie baltoets en een goeie grip. Uitschuiven is bijna niet mogelijk. De hoogte van de ringen kan worden aangepast voor kleinere kinderen, ook dat maakt het basketveld hip.

Beerselnaren waren bezorgd over de speeltuigen die weggehaald moesten worden om het basketveld te realiseren, schrijft Het Nieuwsblad. Het gemeentebestuur stelt hen echter gerust. De oude tuigen waren afgekeurd en worden dit voorjaar nog vervangen door nieuwe speeltuigen naast het basketbalveld.