Nieuw dak sporthal Zaventem komt er eindelijk aan

In Zaventem is de herstelling van het dak van de sporthal eindelijk begonnen. De voorbije jaren was het parabooldak er zo slecht aan toe dat het bij hevige regenbuien binnen regende. Sportwedstrijden moesten daardoor al eens worden stilgelegd. Er is al sprake van een nieuw dak sinds 2013.

De ingrijpende werken beginnen met het vervangen van de brede lichtstraat in het dak. In de plaats komt een gesloten dak, met een stevige laag isolatie en een akoestische afwerking. In een volgende fase worden de platte daken aangepakt.

“Met deze werken willen we enerzijds de sportclubs en scholen laten sporten in een droge en comfortabele omgeving,” zegt schepen van Openbare Werken Luk Vander Elst (N-VA). “Anderzijds moet ook het energieverbruik fors dalen, zodat we de CO2-uitstoot kunnen verminderen.” De huidige verlichting moet plaats ruimen voor led-lampen.

De werkzaamheden moeten begin september afgelopen zijn, zodat de sportclubs hun nieuw seizoen zonder vertraging kunnen beginnen.