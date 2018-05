Nieuw dorpsplein Rode officieel ingehuldigd

In de Bres in Halle heeft FP Halle-Gooik gisterenavond op overtuigende manier zijn vierde opeenvolgende landstitel behaald. Halle-Gooik nam de maat van Hasselt met 7-1, nadat het ook al de eerste match in Hasselt had gewonnen. Halle-Gooik is meteen zeker van een ticket voor de Champions Futsal...