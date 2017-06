Nieuw kinderdagverblijf in Vilvoorde

In de Vilvoordse wijk Houtem is vanmiddag 'De bloemetjes en de bijtjes' geopend, een nieuw kinderdagverblijf waarvoor de stad een leegstaand pand in het Eggenpad ter beschikking stelde voor een symbolische euro aan de vzw Felies.

Die organisatie biedt al gedurende 25 jaar kinderopvang aan bij onthaalouders. Vier onthaalouders zullen er nu in twee afdelingen gemiddeld 28 en maximaal 36 kinderen kunnen opvangen. De eerste afdeling opende al in april en was onmiddellijk volzet. De tweede opent in september maar daarvoor is er ook al een wachtlijst. Het is dus duidelijk dat de nood aan kinderopvang in Vilvoorde nog altijd nijpend is.