Nieuw Markpad versterkt wandelnetwerk Pajottenland

Het wandelnetwerk Pajottenland, het grootste wandelnetwerk van Vlaanderen, kreeg een update. De belangrijkste vernieuwing is een pad lang de rivier de Mark door de gemeenten Herne en Galmaarden

Toerisme Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei openden in 2014, samen met de gemeenten Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw, het wandelnetwerk Pajottenland. Vandaag is het wandelnetwerk, wegens succes, vernieuwd.

Wandelen in de streek van Bruegel, geuze en het trekpaard

Het Pajottenland is een mooi wandelgebied met een boeiende geschiedenis. Het is de regio van de parelende geuze, Brabantse trekpaarden, adellijke kasteeldomeinen en schitterende parken. Bruegel plantte hier zijn schildersezel en liet zich inspireren door het golvende lappendeken van akkers en weiden, charmante kerkjes, watermolens en vierkantshoeves.

Heruitgave wandelkaart met Markpad als blikvanger

‘Dit wandelnetwerk van 620 km kent veel succes’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme. ‘De wandelkaart is ondertussen uitverkocht. Een heruitgave van de wandelkaart was dus nodig. Belangrijkste nieuwigheid is een pad langs de Mark door de gemeenten Herne en Galmaarden’.

Dit wandelpad neemt de wandelaar mee in de vallei van de Mark, over onverharde graspaden, door koeienweiden en bossen. Het Markpad vormt de ruggengraat van het wandelnetwerk in de gemeenten Herne en Galmaarden.

Om de opname van het pad mogelijk te maken, legden beide gemeenten bruggen aan, plaatsten ze poortjes en maakten ze wegen open.

De uitbouw van dit pad werd door de gemeenten Galmaarden en Herne gerealiseerd.

Voorts zijn er enkele nieuwe trajecten bijgekomen in Lennik en Roosdaal en kan men via de Groene Wandeling van Dilbeek naar Sint-Pieters-Leeuw wandelen.

De wandelkaart is scheurvrij en waterbestendig en te koop aan 9 euro, samen met een handig boekje met tips en info over dit wandelgebied.

Van dit netwerk is eveneens een 4-talige kaart verkrijgbaar aan 6 euro.

Ze zijn beiden te koop in de boekhandel en de toeristische diensten of via deze link.