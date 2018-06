Nieuw natuurpark in Zellik

In Zellik, deelgemeente van Asse, is een nieuw natuurpark geopend. Het Kerremanspark is een 13 hectare groot bosgebied. 2 Jaar geleden had minister Schauvliege groen licht gegeven voor de uitbreiding van het bos. Op die manier wilde ze de verstedelijking rond Brussel een halt toeroepen en een groene long creëren tussen de Pontbeek, de Ring rond Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.