Nieuw onderkomen voor Kinderdagverblijf in Hoeilaart

Na 40 jaat trouwe dienst dient zich een oplossing aan voor het verouderde gebouw op de Solheide. Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige normen inzake veiligheid en de stijgende vraag naar kinderopvang leidt er toe dat het project nu in een stroomversnelling komt.

In de huidige crèche zijn 23 plaatsen, in de nieuwe crèche zouden er dat 36 zijn. De schaalvergroting betekent natuurlijk ook dat er meer mensen zullen worden tewerkgesteld. De bouw van de nieuwe crèche start in 2020. Het nieuwe gebouw moet modern, vlot toegankelijk en energie-efficiënt worden, met onder andere het gebruik van zonnepanelen. Een mogelijk nadeel van de verhuis is het feit dat de groene omgeving geruild wordt voor een meer verstedelijkte buurt.

De nieuwe crèche zal worden ondergebracht naast het bestaande rusthuis van Hoeilaart. Op die manier komt er een symbolische vereniging tussen jong en oud. Het gemeentebestuur overweegt de mogelijkheid om het gebouw te laten functioneren als een verzamelplaats voor beginnende onthaalouders.