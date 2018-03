Nieuw palliatief centrum opent in Asse

In Asse is de nieuwe Palliatieve Zorgeenheid van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis officieel geopend. Het nieuwe centrum bevindt zich niet meer in het ziekenhuis, maar op de markt van Asse, in de oude notariswoning, beter bekend als Huis Stas. In het centrum ‘De Rank’ worden patiënten zo warm en waardig mogelijk voorbereid op het levenseinde.