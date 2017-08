De bouw van het nieuwe politiecommissariaat in Zaventem zal in september volgend jaar van start gaan.

Het komt op de plaats waar nu nog het skatepark ligt, naast het huidige commissariaat. Dat is verouderd en vooral te klein geworden. Het is voorzien op 30 agenten, terwijl er nu al 100 zijn. In het nieuwe commissariaat komt onder meer een schietstand die ook door andere politiezones zal gebruikt worden.