Nieuw schepencollege Pepingen wordt op 17/03 geïnstalleerd

In Pepingen wordt op vrijdag 17 maart een nieuw schepencollege geïnstalleerd. Dat zal bestaan uit leden van de CD&V-sp.a-fractie en onafhankelijk schepen Peter Lacres. Dit komt in de plaats van het college dat LVB en N-VA na de verkiezingen van 2012 vormden. Wanneer de nieuwe burgemeester Luc Decrick aantreedt is nog onduidelijk. Zijn voordracht werd midden februari bij Vlaams minister Liesbeth Homans ingediend.

De politieke instabiliteit van Pepingen dateert van medio 2015 toen Lacres, die verkozen werd op een N-VA-lijst, de coalitie van LVB en N-VA de rug toekeerde en een nieuwe coalitie sloot met de CD&V-sp.a-fractie. Die beschikte daardoor over een meerderheid in de gemeenteraad. Tot drie keer toe werd in 2016 geprobeerd om de gemeente onbestuurbaar te verklaren. Begin februari lukte het dan toch toen de Raad van State het beroep verwierp dat huidig burgemeester Eddy Timmermans (LVB) had ingediend tegen de raadsbeslissing om de procedure te starten voor de vorming van een nieuw college.

"Tijdens de gemeenteraad van dinsdag zal Suzanne De Cort tot gemeenteraadslid worden aangesteld in opvolging van Joachim Agneessens. De Cort zal vervolgens woensdag samen met Peter Lacres en Peter Van Cutsem bij de bevoegde gemeentelijke diensten worden voorgedragen als nieuwe schepenen. Volgende week vrijdag roepen we de gemeenteraad samen waarop hun benoeming tot schepen zal worden bekrachtigd. We hopen dat Homans zo snel mogelijk Eddy Timmermans zal ontslaan als burgemeester en Luc Decrick in zijn plaats zal benoemen", aldus André De Roubaix, fractieleider van CD&V-sp.a in de gemeenteraad.