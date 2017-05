Nieuw skatepark Londerzeel al beklad met graffiti

De splinternieuwe skateramp op de Schaeselbergsite in Londerzeel is al beklad door vandalen. Over de hele installatie werden slogans in graffiti aangebracht. Het gemeentebestuur is verbolgen en heeft beslist om een vaste camera te plaatsen op het skateterrein.

Burgemeester Nadia Sminate is niet te spreken over de graffiti tags op de gleodnieuwe skateramp.“De skateramp werd nog maar net geplaatst op de Schaselbergsite en is zelfs nog niet helemaal af, er moet nog een toplaag op aangebracht worden. Het is duidelijk dat dit niet het werk is van graffitikunstenaars maar van vandalen die opzettelijk ons patrimonium willen beschadigen. Het is op dit moment zelfs verboden het terrein te betreden aangezien het een werfzone is waar gebouwd wordt aan een nieuwe atletiekpiste. We kunnen dit niet tolereren en ik heb dan ook aan onze politie gevraagd regelmatig controle te willen uitoefenen op het terrein"

Om in de toekomst problemen te vermijden, zal de gemeente er een vaste camera plaatsen. "Ik vind het jammer dat we zo repressief moeten optreden, want de hele site komt er net om in een ontspannen sfeer te kunnen genieten van de vrije tijd. Maar dergelijke incidenten nopen ons tot actie. De veiligheid van onze jeugd is prioritair, vandaar deze beslissing,' zegt Sminate.

De hele constructie kost bijna 100.000 euro en is nog niet opgeleverd. Dat maakt dat de aannemer voorlopig eigenaar blijft van de skateramp en zelf klacht zal moeten indienen bij de politie.