Nieuw soort XTC in omloop in Overijse

Niet alleen de vondst van vorige week, maar ook recente acties van de politie wijzen erop dat de gevaarlijke drugs in omloop zijn in het nachtleven van Overijse. De eindejaarsfeesten zijn volop aan de gang en dus moet men extra waakzaam zijn. De hoge dosissen MDMA in de nieuwe XTC-pillen kunnen leiden tot oververhitting en dat is levensgevaarlijk. (BRON: Het Nieuwsblad)