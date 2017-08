Nieuw sport- en speelterrein in Nossegem

In Nossegem (Zaventem) wordt binnenkort gestart met de aanleg van een nieuw sport- en speelterrein in de verkaveling ‘De Kersenberg’. Goed voor een investering van 225.000 euro.

In de nieuwe verkaveling ‘De Kersenberg’ in Nossegem (Zaventem) komt een nieuwe sport- en speelplek. De plek krijgt verschillende zones, voor kleinere en grotere kinderen. "Er komt onder meer een multifunctioneel sportterrein, een speeltuin, een waterspeelplaats en een avonturenparcours", weet Erik Rennen (N-VA) schepen voor Sportbeleid. "Op het sportterrein kan je basketten en minivoetballen. In de speeltuin kan je uiteraard spelen en de waterspeelplaats is bedoeld om op een veilige manier in ‘t water te spelen”, aldus Rennen.

Het hele project kost 225.000 euro. De provincie geeft 15.000 euro voor de aanleg van het avonturenparcours. “Met deze projecten brengen we de natuur binnen in de verstedelijkte context en richten we speelterreinen groen in. We zijn er immers van overtuigd dat meer natuur goed is voor de kinderen. Meer natuur maakt onze regio bovendien klimaatbestendig en komt de biodiversiteit ten goede", verduidelijkt zegt gedeputeerde Tie Roefs (Groen).

Het hele project kwam tot stand binnen het participatieproject ‘Zaventem aan zet’ dat in de verschillende deelgemeenten bewonersvergaderingen heeft georganiseerd. De lagere school in de wijk werd ook bevraagd over de plannen. "Zowel de jeugdverenigingen als al de andere kinderen en jongeren van Nossegem zijn welkom op het terrein. Het is voor iedereen toegankelijk", zegt Bart Dewandeleer (CD&V) schepen voor jeugdbeleid. Als alles zoals gepland verloopt, starten de werken in het najaar. De bedoeling is om het terrein in de loop van 2018 te openen voor het publiek.