Nieuw stadsplan Vilvoorde bevat oud parkeerplan

Het nieuwe stadsplan dat alle Vilvoordenaars vorige week in de bus kregen bevat een oud parkeerplan. En dat is niet echt handig voor wie wil achterhalen waar hij het best zijn wagen kan achterlaten in de Zennestad.

In Vilvoorde is er al heel wat te doen geweest rond het nieuwe parkeerreglement van de stad. Op basis van de opmerkingen van inwoners en bedrijven werd dat plan al eens bijgestuurd en binnenkort volgt er een laatste evaluatie.

Maar van dat nieuwe parkeerreglement is niet veel te merken in het nieuwe stadsplan van Vilvoorde. Daar is alles bij het oude gebleven. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de fout: de stad of uitgever Gentle. Maar omdat de stad het parkeerplan binnenkort opnieuw zal bijsturen, zal Gentle alle aanpassingen verwerken in een correctie. En die zal opnieuw verspreid worden in de Vilvoordse brievenbussen.