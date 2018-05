Nieuw stationsgebouw Liedekerke beklad met graffiti

In Liedekerke is het nieuwe stationsgebouw nu al beklad met graffiti. Het gebouw wordt nog maar sinds november gebruikt, en is nog niet eens volledig afgewerkt.

In de nacht van woensdag op donderdag werd een muur naast de wachtzaal beklad met Franse woorden. De daders opsporen, wordt moelijk. De veiligheidscamera's rond het gebouw zijn namelijk nog niet in werking te zijn, dat zal pas over een paar weken het geval zijn. Wellicht wordt het stationsgebouw, waar vier jaar aan gewerkt is, de komende weken schoongemaakt.