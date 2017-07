Nieuw wagenpark voor brandweerzone Vlaams-Brabant West

De wagens zullen worden ingezet bij allerhande opdrachten zoals interventies maar ook voor vervoer van de brandweermannen- en vrouwen naar onder andere opleidingen, vergaderingen en preventietaken. Van de 8 voertuigen krijgen er 2 een standplaats aan de post in Asse, 2 in Londerzeel en 2 in Vilvoorde. Aan de posten in Halle en in Lennik zal telkens 1 voertuig gestationeerd worden. De voertuigen vervangen voor een deel bestaande, oudere voertuigen, voor een ander deel gaat het om nieuwe voertuigen.

En er komen in de toekomst nog meer investeringen. De brandweerzone laat weten dat er weldra ook nieuwe bestelwagens worden aangekocht, evenals 2 tankwagens en 9 nieuwe ambulances. (Foto Persinfo)