Nieuw wegdek en fietspaden op Humaniteitslaan Drogenbos

Volgens bevoegd minister Weyts is het de bedoeling te investeren in kwaliteitsinfrastructuur die fietsen vlotter en gemakkelijke maakt. "Zo kunnen we ook meer mensen verleiden om de auto voor sommige trajecten te ruilen voor de fiets", zo luidt het.

Op dit moment bestaat het fietspad op de Humaniteitslaan uit markeringen op de rijweg zelf. Om fietsers beter te beschermen op deze drukke verbindingsweg legt Wegen en Verkeer langs de steenweg verhoogde vrijliggende fietspaden in beton aan. Er wordt gekozen voor beton omdat er veel zwaar verkeer over de fietspaden moet rijden bij het binnen- of buitenrijden van de bedrijven. Beton is beter bestand tegen de zware belasting dan asfalt.

De werken aan de Humaniteitslaan vinden plaats tussen het kruispunt met de Vorstsesteenweg en dat met de Drie Fonteinenstraat. Tijdens de werken blijft verkeer op de Humaniteitslaan mogelijk van Anderlecht naar Ruisbroek. Het verkeer van Ruisbroek naar Anderlecht wordt omgeleid via de oprit Ruisbroek van de Ring (nr. 18) en de uitrit Brussel-Centrum/Anderlecht Industrie (nr.17). Het in- en uitrijden van de Rue de Hal en de Brits Tweedelegerlaan blijft altijd mogelijk. Het kruispunt met de Drie Fonteinenstraat wordt afgesloten.

Vooraleer Wegen en Verkeer de werken aanvat, voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit. Daarbij worden waar nodig de nutsleidingen verplaatst en vernieuwd. Zo wordt plaats gemaakt om de aanleg van de fietspaden mogelijk te maken. (Info en beeldmateriaal: Agentschap Wegen en Verkeer)