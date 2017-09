Nieuw woonproject in centrum Groot-Bijgaarden

Het gaat om het project 'Feliz' van projectontwikkelaar SmartHome. Het woonproject zal worden opgetrokken op een stuk grond langs de Bosstraat rechtover het bedrijf Cartomills en omvat 28 wooneenheden verdeeld over twee gebouwen met drie verdiepingen. Naast de wooneenheden zal er ook een kleine nieuwe weg worden aangelegd.

Tegen het project werden geen bezwaren ingediend. Tegen de vergunning is ook niemand in beroep gegaan en dat is opmerkelijk. Tegen andere plannen in de buurt was er immers vaak protest zoals het project dat gepland staat op de Makady-site en de bouw van de sociale campus.