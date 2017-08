Nieuw woonzorgcentrum in voormalige brouwerij Merchtem goed voor 90 jobs

Het woonzorgcentrum ‘Martinas’ opent volgende maand de deuren in hartje Merchtem en dit op een toch wel bijzondere locatie: namelijk in het oude brouwerijcomplex van Ginder-Ale. Zo’n 90 mensen kunnen in het woonzorgcentrum aan de slag.

Het woonzorgcentrum heeft ervoor geopteerd om bij de inrichting van het interieur de authentieke sfeer van de brouwerij te bewaren. Door de specifieke locatie kunnen de bewoners vanop elke verdieping ook genieten van het mooie uitzicht op het centrum van Merchtem en omgeving. Op elke verdieping werden ook ruime zonneterrassen voorzien.

In het woonzorgcentrum komt er ook een beschermde afdeling voor bewoners met dementie. Uitbater Armonea heeft hiervoor een specifieke aanpak ontwikkeld in samenwerking met Anahata vzw, het kennis- en ervaringscentrum inzake dementie.

In het woonzorgcentrum is er plaats voor 113 personen, Er zijn ook kamers voor 9 koppels. In het centrum zullen zo’n 90 mensen tewerk gesteld worden. Wie kennis wil maken met 'Martinas' is welkom op donderdag 24 augustus van 18 tot 20u en op zaterdag van 14 tot 16 uur. (foto Armoneo)