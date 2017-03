Nieuwbouw voor Sint-Lutgardisschool Zuun

De Sint-Lutgardisschool in het Leeuwse gehucht Zuun bouwt tegen 2018 een nieuwe school op de grens met Ruisbroek.

De huidige school in Zuun blijft bestaan. Maar omdat daar geen uitbreidingsmogelijkheden zijn wordt er een nieuw filiaal gebouwd op een site tussen de Bergensesteenweg en het kanaal waar ook het woonproject Kanaaltuinen zal gerealiseerd worden. In Ruisbroek komen onder meer vier kleuterklassen, een sporthal, acht klaslokalen voor lagere schoolkinderen, een refter en een mediatheek. Voor de bouw krijgt de school 1,5 miljoen euro van de Vlaamse overheid. Gehoopt wordt dat de school in 2018 de deuren kan openen.