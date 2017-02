Nieuwe aanblik voor het centrum van Machelen

De toekomstplannen voor Machelen centrum worden concreet, op korte termijn wordt de vernieuwingsoperatie ingezet. De gemeente Machelen en buurtontwikkelaar Matexi sluiten een PPS-overeenkomst om in het hart van de gemeente te voorzien in woonruimte voor een honderdtal gezinnen, bijkomende commerciële ruimtes, een nieuw kinderdagverblijf, ontmoetingsplekken en ondergrondse parkeerplaatsen. Naast de extra ruimte wordt sterk ingezet op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de omgeving, met heel wat groen en doorsteken voor fietsers- en voetgangers. De eerste werken worden in 2017 al zichtbaar.

Vernieuwing en extra ruimte in de dorpskern

In het voorjaar van 2016 schreef de gemeente Machelen een wedstrijd uit om de dorpskern nieuw leven in te blazen via een publiek-private samenwerking. Na een intense selectieprocedure werd het voorstel van buurtontwikkelaar Matexi door de jury als het sterkst gezien.

Burgemeester De Groef: “We vinden het als gemeente zeer belangrijk dat we de vernieuwing kwalitatief kunnen inzetten en de buurtbewoners en bezoekers op korte termijn resultaten kunnen zien en ervaren. Door de samenwerking aan te gaan met Matexi zullen de Machelaars vrij snel de vruchten kunnen plukken van het vernieuwingsproces.”

Transformatie voor Machelen

De vernieuwing van de gemeentekern komt niet als een verrassing. Burgemeester De Groef: “Dit project kadert in het breder, ambitieus plan ‘transforMaDie 2020’ die we als gemeente in 2011 lanceerden. Met grote en kleine projecten willen we de gemeente transformeren naar een plek die de inwoners van Machelen en Diegem dichter bij elkaar brengt, naar een gemeente waar het nog beter is om te wonen, te werken en te ontspannen. Dankzij de samenwerkingsovereenkomst met buurtontwikkelaar Matexi neemt de gemeente Machelen een belangrijke horde om de vernieuwingsplannen van de dorpskern waar te maken.”

Reeds dit jaar resultaten met tijdelijke initiatieven

Dit jaar zouden de eerste resultaten al te zien moeten zijn. Ontwikkelaar Caroline Franz van Matexi: “We hebben ons geëngageerd om nog dit jaar in te zetten op tijdelijke invullingen die de buurt ten goede komen. Concreet komen er aangename fiets- en wandelpaden doorheen de diverse projectzones die het centrum bereikbaarder maken, nog voor het eerste gebouw klaar is. De projectzones zullen door Matexi ook steeds zo aangenaam mogelijk worden gemaakt met tijdelijke initiatieven die buurtbewoners en bezoekers op een aangename manier kennis zullen laten maken met het vernieuwingsproces van de gemeente.”

4 projectzones

Het project bestaat uit 4 grote sites die centraal, doch verspreid liggen over het centrum. De 4 deelgebieden zullen op termijn met elkaar verbonden worden met de nodige aandacht voor de zwakke weggebruiker. Hiervoor werd een ambitieus masterplan en ontwerp voor openbare ruimte uitgetekend door het bureau voor urbanisme, BUUR, in samenwerking met D+A. De nieuwe buurt strekt zich uit over de Woluwestraat, de George Ferréstraat en Cornelis Peetersstraat. Schepen De Wulf: “Op de omvangrijke projectzone bevinden zich nu nog de Strijkwinkel, het huidige kinderdagverblijf, het GISO en het OCMW. Deze krijgen tijdig een ander onderkomen elders in de gemeente. Daarnaast bevindt de sporthal Robusta zich op de locatie, deze zal volledig geïntegreerd worden binnen de buurt, met een verbeterde toegankelijkheid.”

Duurzame en vernieuwende woonkern

De nieuwe woonbuurt omvat een uitgebreid programma met 96 appartementen, 26 woningen, 3 commerciële ruimten, een kinderdagverblijf, een ontmoetingsruimte, de integratie van de sporthal, voldoende ondergrondse parkeerplaatsen en de heraanleg van de drie betrokken straten. Het geheel zal opgetrokken worden uit vooruitstrevende en duurzame materialen. Matexi: “Matexi zet sterk in om de BEN-norm te halen, zo zullen de eenheden een zeer lage energievraag kennen. Daarnaast wordt de duurzaamheid versterkt door de aanwezigheid van heel wat groen en fiets- en wandelpaden op de site die de zogenaamde doorwaarbaarheid van Machelen zeker ten goede komen.” Vernieuwend wordt ook het woonaanbod dat naast appartementen en woningen ook co-housing aanbiedt. “We bekijken met een co-housingplatform om een co-housingproject op een deel van het gebied mogelijk te maken. Dan denken we aan een tuin en ruimtes die bewoners kunnen delen.”

De co-housing zal, samen met de in de oude jongensschool te voorziene lofts, het onderdeel in het project zijn dat expliciet gericht wordt op betaalbaar wonen voor jonge gezinnen.

Start na het bouwverlof, eerste realisatie in 2018

De gemeente Machelen en buurtontwikkelaar Matexi streven ernaar om deze zomer met de bouw van het kinderdagverblijf, de eerste woningen en appartementen te starten. De eerste realisatie wordt het kinderdagverblijf, waarvan de opening gepland is na de zomer van 2018. Kort daarna arriveren de eerste bewoners in hun woonst.

Minder-hinderplan

De hinder wordt voor Machelaars en passanten zoveel mogelijk beperkt. Hiertoe wordt een minder-hinderplan uitgerold. Caroline Franz: “We nemen heel wat minder-hinder maatregelen om de impact van de werkzaamheden tot een strikt minimum te beperken en zoveel als mogelijk te vermijden. De communicatie over de werkzaamheden en mogelijke impact zal steeds tijdig gebeuren in de vorm van nieuwsbrieven. We plannen ook om regelmatig, samen met de gemeente, informatiemomenten te organiseren om direct contact te houden met wat er leeft in de buurt. Daarnaast komt er ook vast aanspreekpunt bij onze bouwfirma om mogelijke problemen en ideeën aan te kaarten.”