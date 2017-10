Nieuwe afvalintercommunale Intradura uit de startblokken

Vandaag rijden de afvalwagens van Intradura voor het eerst de deur uit. Intradura ontstond uit de intercommunale Haviland en bedient 19 gemeenten in Halle-Vilvoorde.

Eerder dit jaar besliste de intercommunale Haviland haar integrale afvalbeleid over te dragen aan een nieuwe entiteit: Intradura, wat staat voor ‘intergemeentelijke samenwerking voor duurzaam afvalbeheer’. De vereniging behartigt vanaf vandaag afvalophaling en-beleid voor 19 gemeenten in Halle-Vilvoorde. Enkel Sint-Genesius-Rode stapte niet mee over naar Intradura.

De eerste vrachtwagens met het nieuwe logo vertrokken vanmorgen vanuit de hoofdzetel van Intradura in Drogenbos. Meer hierover vanavond in ons nieuws.