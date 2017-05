Nieuwe bestemming Sint-Pieterskerk Galmaarden

In Galmaarden bestaan plannen om de deels gerestaureerde Sint-Pieterskerk een nieuwe bestemming te geven. De kerk zou gedeeltelijk worden geïntegreerd in het Baljuwhuis, het gemeenschapscentrum van Galmaarden. In 2008 brandde de Sint-Pieterskerk helemaal af.

Vorig jaar liet de gemeente Galmaarden, die eigenaar is, samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed een haalbaarheidsstudie uitvoeren om de deels gerestaureerde kerk een nieuwe bestemming te geven. Het is de bedoeling om de Sint-Pieterskerk te integreren in het Baljuwhuis, het gemeenschapscentrum van Galmaarden.

Concreet zou de ingang van het Baljuwhuis verplaatst worden naar het kerkplein. In het Baljuwhuis zou ruimte vrijkomen voor een kantine. In de bestaande kerk zou een bibliotheek worden ondergebracht en er zou ook plaats zijn voor een overdekte markt. De kerktoren wordt mogelijk een uitkijkpost over de omgeving. Voor alle duidelijkheid: het gaat slechts om een eerste ontwerpschets.