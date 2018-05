Nieuwe bestemming voor site Douwe Egberts in Grimbergen

In 2016 liet Douwe Egberts weten dat het stopte de koffieproductie in Grimbergen. Begin 2017 werden een kleine driehonderd mensen ontslagen. Nu werken op de site langs de A12 nog zowat 200 mensen in de adminstratieve en commerciële diensten. In het najaar verlaten ook zij de site in Grimbergen. De gemeente bekijkt nu wat de opties zijn voor de toekomst van de site. “Een pure industriële functie is geen optie”, zegt burgemeester Marleen Mertens. “Om nieuwe functies zoals een bedrijvencentrum of recreatie is er een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. Daar zijn we momenteel mee bezig.”