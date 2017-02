Nieuwe bestemmingen en hogere vluchtfrequenties bij Brussels Airlines

Brussels Airlines gaat het aantal bestemmingen deze zomer opnieuw uitbreiden en de vluchtfrequenties verhogen. Intercontinentaal is Mumbai (Indië) een van de nieuwe bestemmingen.

In vergelijking met vorig jaar stijgt het aanbod van Brussels Airlines met 8%. Met Palma De Mallorca (Spanje), Rhodos (Griekenland), Funchal (Portugal) en Comiso (Sicilië) neemt Brussels Airlines 4 populaire eilanden in het zomeraanbod van vakantiebestemmingen op. Daarnaast verhoogt Brussels Airlines de frequenties naar de andere populaire bestemmingen.

Nieuw in het intercontinentaal aanbod is Mumbai. Brussels Airlines zal 5 keer per week naar het economische hart van Indië vliegen. En voorts worden ook de vliegfrequenties naar Afrika en Noord-Amerika opgevoerd.