Nieuwe brug voor fietsers en voetgangers aan de Heidestraat in Zemst

Aan de Heidestraat in Zemst is vanmorgen met succes het 45 ton zware brugdek van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug brug geplaatst. In het najaar moet de brug klaar zijn voor gebruik.

De bouw van de brug aan de Heidestraat in Zemst kadert in de aanleg van de fietssnelweg F1 van Antwerpen naar Brussel. Het is een belangrijke schakel tussen Mechelen en Vilvoorde en verderop naar Brussel en Antwerpen. De bouw van de brug gebeurt met de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en van de provincie Vaams-Brabant.

In de komende weken en maanden wordt de brug verder afgewerkt en worden de aansluitende jaagpaden aangelegd. Verwacht wordt dat het geheel in het najaar van 2018 klaar moet zijn voor gebruik. De werken aan de brug in Zemst startten in november vorig jaar. Eenmaal afgewerkt, zal de brug 27,5 meter lang zijn en 45 ton wegen.

In Eppegem werd de nieuwe fiets- en voetgangersbrug eerder al in gebruik genomen. Nu zal ook het stuk tussen de 2 bruggen worden geasfalteerd.

Foto: De Vlaamse Waterweg nv