Nieuwe bufferbekkens moeten soelaas brengen voor wateroverlast Basiliekstraat Halle

Nieuwe bufferbekkens en een verminderde waterafvoer uit de hoger gelegen delen van de stad Halle kunnen mogelijk de problemen met de wateroverlast in de Basiliekstraat, de Maandagmarkt en de Beestenmarkt een halt toeroepen. Dat laat de stad weten in een persbericht.

Dinsdagavond zat de stad Halle met de handen in het haar. Ondanks de aanleg van het bufferbekken en een bredere riolering in het handelscentrum liepen dinsdagavond tijdens een hevige stortbui toch opnieuw 6 handelszaken en enkele woningen onder water.

De stad stelde meteen een onderzoek in samen met de aannemer en het studiebureau die de werken hadden uitgevoerd. Daaruit blijkt nu dat er geen belemmeringen aanwezig waren in de riolering. En ook het nieuwe bufferbekken functioneerde wel degelijk. Daardoor bleef de wateroverlast ook beperkt in vergelijking met de waterellende vroeger. Toen kreeg vooral het kruispunt van de Basiliekstraat en de Bergensesteenweg het zwaar te verduren.

Afvoergootjes in Basiliekstraat zijn niet de oorzaak

Op sociale media werd met de vinger gewezen naar de afvoergoten in de Basiliekstraat. De totale oppervlakte van deze goten is echter een pak groter dan vóór de werken. Bovendien is gebleken dat het probleem zich niet stelde in het slikken van het water of het doorsijpelen naar het riool. Wel het omgekeerde heeft zich voorgedaan. Het water is dus vanuit de rioolbuizen langs de goten naar omhoog gekomen. De capaciteit van deze rioolbuizen werd bij de heraanleg van de Basiliekstraat ook verdubbeld. Maar tegen een extreme wolkbreuk zoals dinsdag zijn dus ook deze grote buizen niet opgewassen.

40 liter water/m²

Er viel dinsdagavond dan ook extreem veel water uit de lucht: 40 liter per vierkante meter. En door de lage ligging van de Basiliekstraat, komt in deze afvoer ook het water van de hoger gelegen straten terecht zoals de Ninoofsesteenweg, de wijk Don Bosco en de C. Verhaevertstraat.

Oplossingen op termijn

De stad laat daarom onderzoeken of water vanuit de wijk Don Bosco niet kan verminderd worden. Ook de nieuwe bufferbekkens die nog zullen aangelegd worden aan de Grote Weide en de J. Jacminstraat zullen op termijn de afvoer naar de binnenstad fel verminderen. (foto Persinfo)