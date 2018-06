Nieuwe burgerpartij neemt deel aan verkiezingen in Vilvoorde

"We hebben onze partij opgericht omdat het stadsbestuur de voorbije 6 jaar absoluut geen rekening hield met de inspraak van de bevolking rond grote projecten in de stad", zegt Fred Luyckx. "Meermaals werden duizenden protesthandtekeningen verzameld die vervolgens in de vuilbak belandden." Meer inspraak is dan ook een centraal thema in het verkiezingsprogramma.

'Voluit Respect' wil voorts maatregelen om de kinderarmoede terug te dringen en vraagt meer aandacht voor eenzame ouderen. Vilvoorde moet leefbaarder en diervriendelijker. Om de grote filedruk en slechte luchtkwaliteit te verminderen wil de groep een beperking van grote en prestigieuze bouwprojecten. Op verlaten industriegronden moeten er bossen worden geplant.