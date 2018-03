Nieuwe CD wil anderstalige kinderen op speelse manier Nederlands leren

Vzw De Rand, de provincie Vlaams-Brabant en de Taalunie hebben een cd met als titel 'Boer' gemaakt. De cd bevat 6 liedjes over het respect voor de natuur en het leven op de boerderij. Het is de bedoeling dat anderstalige leerlingen uit het basisonderwijs met hulp van de cd op een speelse manier Nederlands leren.

Bij de cd hoort ook een boekje met oefeningen. De cd kost 5 euro en bevat allemaal Nederlandstalige liedjes over de boerderij en de natuur. De cd werd vanmorgen voorgesteld in basisschool De Wonderwijzer in Drogenbos. Dat is een school waar veel anderstalige leerlingen schoollopen. De voorstelling van de cd gebeurde in aanwezigheid van de 2 muzikanten Andries Boone en Lennert Maes.