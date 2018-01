Nieuwe coach Hoeilaart: “We moeten dringend punten pakken”

Eind vorig jaar volgde Laurent Dricot Philippe Wayenbergh als coach van derde amateurklasser Hoeilaart. De man – die voor het avontuur de Waalse eersteprovincialer Villers-La-Ville verliet – begint met veel zin aan de uitdaging. “Ik weet dat het moeilijk wordt. We staan helemaal onderin en hebben dringend punten nodig. Of we nu tegen de leider spelen of de laatste, dat maakt voor ons weinig uit. We zitten in de positie waarin we elke wedstrijd moeten winnen”, zegt Dricot.

Zondag ontvangt Hoeilaart Diegem. De ploeg begon goed aan de competitie, maar is na een mindere 7 op 18 teruggezakt naar de 8ste plek. Dricot weet waaraan hij moet werken om Diegem te verslaan. “Technisch hebben we een sterke ploeg en ook voetballend doen we het goed. Maar op het mentale moeten we werken. Onze positie in het klassement brengt druk met zich mee. Daar moet ik mijn spelers mee leren omgaan”, besluit Dricot.

