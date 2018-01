Nieuwe coach moet stabiliteit creëren bij derde amateurklasse Zaventem

Voetbalclub Zaventem heeft het niet makkelijk in de derde amateurklasse B. Met 20 punten staat het dertiende op zestien ploegen. Steven Hilaerts, ex-spits van Londerzeel en ex-jeugdcoördinator in Saoudi-Arabië bij Al-Ahli, werd half december aan boord gehaald om Zaventem te redden.

Steven Hillaerts was coach van Deux Acren in de tweede amateurklasse, maar hij zag goeie redenen om in december over te stappen naar Zaventem. “Ik wou absoluut terug keren naar Vlaanderen. Dit is een leuk project, er zitten enkele goeie jongeren in de kern en de infrastructuur van de club spreekt me ook aan,” vertelt hij ons.

Na het plotse vertrek van de 24-jarige Milkon Hayk moet Steven Hilaerts een zwalpend Zaventem uit de gevarenzone halen. Stabiliteit creëren dus, want de club is daar al naar op zoek. “De spelers zijn heel gemotiveerd, ze kunnen voetballen. Het zal gewoon kwestie zijn van ze zo goed mogelijk te laten samenspelen, als één ploeg,” legt Hilaerts uit.

Versterking

De Waalse voetbalmentaliteit koppelen aan de technische bagage, dat is het doel van Hilaerts. Ook wil hij gerichte versterkingen binnen halen: “ik denk dat onze ploeg een rasechte aanvaller kan gebruiken,” klinkt het.

Als gewezen sluipschutter weet de 40-jarige Hilaerts waarover hij spreekt. Toch is Woluwe-Zaventem de zesde meeste productieve ploeg uit de reeks, met dertig goals vóór. Een vijfde daarvan werd gescoord tegen de ploeg waar Zaventem het nu zondag tegen opneemt: Bilzerse-Watwilder. Hilaerts hoopt op de overwinning: “als we zondag 1-0 winnen, zijn we tevreden.”