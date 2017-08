Nieuwe dienstregeling bij De Lijn Vlaams-Brabant vanaf 1/9

Tervuren: GITO verhuist

De grootste wijziging is er voor het GITO in Tervuren. Deze school verhuist van de Brusselsesteenweg naar een nieuwe locatie aan de Leuvensesteenweg, in de buurt van de halte Oude Leuvensebaan. Dat heeft gevolgen voor heel wat schoollijnen in die buurt. Bussen 549 en 553 krijgen een nieuwe reisweg in Duisburg en Tervuren. Ze rijden voortaan om via Vossem om de school beter te bedienen. Ook de dienstregeling van deze beide schoolbussen is hiervoor aangepast, maar de eindhalte blijft het H. Hartcollege. De halte GITO Tervuren op de Brusselsesteenweg valt weg, ook voor de andere schoolbuslijnen in de regio.

Vlaamse Rand: nieuwe schoolbus naar Londerzeel

Ook in de Vlaamse Rand zitten de aanpassingen vooral geconcentreerd bij de diverse schoollijnen. Zo komt er een nieuwe schoolbus 518, die Grimbergen met de scholen in Londerzeel zal verbinden. De campus in Wemmel wordt beter bediend door lijnen 241, 532 en 543. Op lijn 471 valt de rit met vertrek om 23u07 in Brussel-Noord weg omdat het aantal reizigers te beperkt is. Tot slot wijzigt de dienstregeling van bus 538 licht.

Uitzonderlijk volgen er ook op 1 oktober nog enkele aanpassingen. Reizigers vinden informatie over hun bus op www.delijn.be/aanpassingen.