Nieuwe elementen in onderzoek moord op drogist uit Kampenhout

Er zijn nieuwe elementen opgedoken in de zaak rond de moord op Johan Verhaeghe uit Kampenhout. De avond van z'n dood werd hij mogelijk achtervolgd terwijl hij zat te dineren met z'n minnares. En bij z'n aankomst thuis stond de dader hem al een tijdje op te wachten in een auto. Wie Johan Verhaeghe vermoordde en waarom, is nog altijd onduidelijk.

Johan Verhaeghe werd op 3 mei vorig jaar met één kogel doodgeschoten in z'n wagen op de oprit van z'n woning in de Zeypestraat in Kampenhout. Uit het onderzoek is gebleken dat de man een dubbelleven leidde. De speurders stellen zich onder meer de vraag waarom de drogist bij hem thuis en in z'n winkel in Schaarbeek kort voor z'n dood camerabewaking plaatste. “Er zijn mensen die zeggen dat hij dit deed om zich te beschermen tegen diefstal. Maar in feite had hij die winkel hier al meer dan 46 jaar, en hij ging bijna op pensioen gaan. Dus waarom zich hier nu nog op die manier laten beveiligen?”, dat vraagt Christel Michiels van de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde zich af.

Het jaar voordien verkocht Verhaeghe aan één en dezelfde persoon bijna 200 liter zwavelzuur. Mogelijk werd hij daardoor bedreigd. De avond van z'n dood werd hij mogelijk ook achtervolgd. In het restaurant in Diegem waar hij met z'n Thaise minnares nog ging eten, werd hij vermoedelijk in de gaten gehouden door een man die enkele tafels verder zat. En bij z'n aankomst thuis, stond er een donkere wagen in een weggetje aan de overkant van de straat. Vermoedelijk de wagen van de schutter. “Een buurvrouw die de wagen gezien heeft, kon niet veel details geven, omdat ze niet veel van wagens kent. Daarom hebben wij haar ook verhoord onder hypnose. Daaruit bleek dat zij hoogstwaarschijnlijk een zwarte BMW break gezien heeft, zonder antenne of bagagedrager op het dak. Een wagen met een lange koffer dus”, aldus Michiels.

De speurders vragen zich af hoe lang de wagen al op die plaats stond, en of andere mensen nog iets gezien hebben. Alle tips zijn welkom op het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu (beelden Faroek VTM)