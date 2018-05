Nieuwe Europese privacywetgeving: ook RINGtv waakt over jouw gegevens

De General Data Protection Regulation, kortweg GDPR, klinkt als een grote nieuwigheid. Maar eigenlijk geldt er in ons land al sinds 1992 al een strenge privacywet die jouw persoonsgegevens beschermt. Want als je al eens deelgenomen hebt aan een wedstrijd of je hebt zich ingeschreven op onze nieuwsbrief, vertrouw je automatisch ook persoonlijke gegevens toe aan RINGtv (zoals jouw naam bijvoorbeeld, woonplaats of e-mailadres).

Door de GDPR-wetgeving worden die gegevens nog beter beschermd. Zo mogen de persoonsgegevens enkel gebruikt worden in functie van een goede dienstverlening of moet duidelijk aangegeven worden waarom bepaalde gegevens verzameld worden. Dit moet ook op een veilige manier gebeuren. Bedrijven of verenigingen moeten daarom een dataregister bijhouden waarin vermeld wordt welke gegevens worden bijgehouden, waar ze verzameld werden en met wie ze gedeeld worden. Dit mag echter niet zomaar. Er moet dus een grondige motivatie aan verbonden zijn.

Ook RINGtv is privacyproof

Jouw zender is in het verleden altijd zeer voorzichtig omgesprongen met jouw gegevens. Zo werden deze enkel geraadpleegd om het nieuws nog beter af te stemmen op het profiel van onze kijker of om je op de hoogte te houden van het regionieuws via bijvoorbeeld de nieuwsbrief.

Maar ook in het verleden ontving je enkel de nieuwsbrief als je daar specifiek de toestemming voor gaf of je jezelf geabonneerd had via RINGtv.be/nieuwsbrief. Dus op dat vlak beleeft RINGtv momenteel geen grote digitale aardverschuivingen zoals sommige bedrijven. Wel hebben we van de GDPR-wetgeving gebruik gemaakt om een grote lenteschoonmaak te houden in ons dataregister. Dus bij jouw zender hoeft u zich geen zorgen te maken over uw persoonlijke gegevens!