Nieuwe fase werken Bergensesteenweg in Halle

In Halle is men gestart met de volgende fase van de werken aan de Bergensesteenweg. Er worden onder meer nieuwe fietspaden aangelegd op de weghelft richting Lembeek tussen de brug van de E429 en het kruispunt met het Prinsenbos en de Weerstandsstraat. Het verkeer kan nog steeds in de richting van Halle rijden. Maar de omleiding blijft behouden voor wie van Halle naar Lembeek wil rijden.