In Eppegem bij Zemst werd de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Zenne opengesteld voor het verkeer.

De brug, die gelegen is vlakbij het jeugdhuis Jeppe, verbindt het dorpscentrum en het station van Eppegem. De werken gingen van start in het najaar van 2016 en in maart van dit jaar kwam het stalen bruggedeelte op zijn plaats. Intussen werd de brug helemaal afgewerkt en werd, in samenwerking met de gemeente Zemst, ook de aansluitende wegenis aangelegd.