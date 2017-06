Nieuwe fietserstunnel aan station Liedekerke bijna klaar

De fietsertunnel is eigenlijk de oude verkeerstunnel die omgevormd wordt tot een tunnel voor fietsers. Op dit moment legt het Agentschap Wegen en Verkeer de klinkers aan. Vanaf begin juli kunnen fietsers door de tunnel fietsen. Op dat moment zal de aansluiting met de fietsersbrug nog niet klaar zal zijn. Dat wil zeggen dat fietsers enkel langs de kant van de industriezone de tunnel kunnen in- en uitrijden.

De nieuwe fietsenrekken worden in de loop van juni geleverd en geplaatst. Fietsers zullen dus vanaf augustus van de fietsenstalling gebruik kunnen maken. Op de plaats waar het oude stationsgebouw van de NMBS stond, komt een fietspunt. Daarachter legt Wegen en Verkeer een nieuwe autoparking aan voor ongeveer 300 voertuigen.

Infrabel en NMBS zijn volop bezig met de tweede fase van de vernieuwing van de perrons. Het eerste vernieuwde gedeelte van de perrons is ondertussen in dienst. Vanaf juni zullen de nieuwe trappen worden afgewerkt, zodat ze in september in dienst genomen kunnen worden. Daarna kan de vernieuwing van de bestaande trappen en de reizigersonderdoorgang starten.