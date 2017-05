Nieuwe fietssnelweg in Machelen is klaar

Vanmorgen werd een nieuw stuk fietssnelweg in Machelen voorgesteld die pendelaars moet aanmoedigen om de auto vaker thuis te laten. En dat is nodig want in onze provincie is namelijk de helft van alle verplaatsingen met de wagen kleiner dan 5 kilometer.

De pendelaars uit de file lokken, dat doe je door alternatieven aan te reiken. De Vlaamse overheid en de provincie investeerden daarom samen met de stad Brussel in de aanleg van een nieuwe fietsweg, pal op de grens van Machelen met Brussel. “Deze fietssnelweg maakt de verbinding tussen de bedrijvencentra in Machelen met de Haachtsesteenweg. Maar vooral is het een onderdeel van de snelweg die we gaan realiseren rond Brussel, parallel aan de ring rond Brussel”, verduidelijkt Tom Dehaene (CD&V), gedeputeerde van Mobiliteit.

Heikel punt is nog de A201, de snelweg tussen Evere en de luchthaven. Fietsers en joggers moeten voorlopig nog een omweg maken om vanuit Machelen in Sint-Stevens-Woluwe te geraken. “We trachten hier nog een fietsbrug te voorzien net zoals in Diegem over de Ring rond Brussel. Dat kost handenvol geld voor een kleine afstand, maar we moeten dat gewoon doen”, benadrukt minister Ben Weyts (N-VA).

Een veilige oversteek zal er dus pas op lange termijn komen. Op korte termijn investeert de gemeente Zaventem wel nog in fietspaden aan de Zaventemsebaan, de Hector Henneaulaan en de Grensstraat.