Nieuwe (groene) toekomst voor elektriciteitscentrale Vilvoorde?

Er zijn nieuwe plannen met de elektriciteitscentrale in Vilvoorde. De centrale ging in 2014 grotendeels dicht, maar de nieuwe eigenaar Energy Market onderzoekt nu mogelijkheden voor de toekomst. Burgemeester Hans bonte van Vilvoorde is blij en droomt van een ecologisch energiepark op de site.

De elektriciteitscentrale in Vilvoorde zit momenteel in de strategische reserve, stand-by voor energiebevoorrading bij een acuut tekort. Hierdoor wordt nu alleen nog de gasturbine gebruikt. Binnenkort verandert dat misschien. “Deze site is groot genoeg om de stoomturbine opnieuw in gebruik te nemen,” zegt Yves Vernimmen van Energy Market, “er ligt een resem mogelijkheden op tafel. Zo bekijken we of we de stoomturbine volledig zouden vervangen of eerder op zoek gaan naar bepaalde nieuwe onderdelen.”

De burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (sp.a) droomt alvast luidop van een nieuwe toekomst voor de elektriciteitscentrale. Hij vindt de site ideaal om er een ecologisch park voor energievoorziening uit te bouwen. Mét zonnepanelen en windmolens dus. “Wij staan open voor alle ideeën,” zegt Vernimmen. “Sowieso komen er zonnepanelen, dat is al beslist. Of er windturbines komen, is nog niet duidelijk. Dit hangt ook af van luchthaven Brussels Airport vlakbij.”

Sowieso beslist Vlaams minister van Energie Hilde Crevits (CD&V) in september eerst nog of de elektriciteitscentrale ook volgend jaar mag uitmaken van de strategische reserve. Als dat mag, kunnen Energy Market en Bonte verder werken aan de toekomst voor de centrale.