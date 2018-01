Nieuwe groep ‘Voluit respect!’ doet mee aan verkiezingen in Vilvoorde

In Vilvoorde participeert de nieuwe politieke partij 'Voluit respect!' aan de lokale verkiezingen. Het is een initiatief van Freddy Luyckx, die met zijn actiegroep 'Zo Mobiel Lef' de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws kwam met protest tegen de parking onder de Grote Markt en de plannen voor een trambus en ringtram.

In een mededeling stelt de partij dat er de afgelopen legislatuur niets veranderd is op vlak van inspraak ondanks beloften in die zin tijdens de kiescampagne in 2012. Men verwijst hierbij naar projecten zoals de 'peperdure onleefbare ondergrondse parking', het nieuwe parkeerplan, de trambus en het bouwproject in Groenloo die Vilvoorde doorvoerde 'ondanks het feit dat er geen draagvlak voor was'. De partij wil ijveren voor een nieuw en sociaal mobiliteitsbeleid.

Vilvoorde wordt momenteel bestuurd door een coalitie van sp.a-Groen, Open Vld en N-VA. Jo De Ro voor Open Vld en Peter Vankemseke voor CD&V zijn de reeds bekende lijsttrekkers voor de komende verkiezingen. Van sp.a-Groen is tot dusver alleen geweten dat ze weer in kartel naar de kiezer gaan. Of burgemeester Hans Bonte opnieuw de lijst zal trekken is nog onduidelijk.