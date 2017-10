Nieuwe huisartsenwachtpost voor Noord-West Brabant

De regio Noord-West Brabant krijgt een eigen huisartsenwachtpost. Die is gevestigd in de Maurits Sacréstraat in Merchtem. Patiënten uit onder andere Asse, Merchtem, Grimbergen, Opwijk, Meise en Dilbeek zullen er tijdens weekends of op feestdagen terechtkunnen voor medische hulp. Er komt ook een centraal oproepnummer 1733.

Bij de nieuwe huisartsenwachtpost zijn 85 artsen aangesloten. De post is speciaal bedoeld om spoedeisende zorg tijdens de weekends en op feestdagen te verstrekken. Aan dat soort zorg is er een grote nood, want verschillende wachtdiensten in gemeenten zijn onderbemand omdat er steeds minder artsen zijn.

De huisartsenwachtpost aan de Maurits Sacréstraat in Merchtem bestrijkt een hele ruime regio van in totaal ongeveer 105.000 inwoners. Het gaat meer bepaald om de gemeenten Asse, Merchtem, Grimbergen, Opwijk, Meise (Wolvertem) en een deel van de gemeente Dilbeek (Saviowijk en Groot-Bijgaarden). De post in Merchtem zal open zijn van vrijdagavond 19 u tot maandagochtend 8 u en op feestdagen van 19 u de dag voordien tot 8 u de dag nadien. Tijdens die openingsuren zullen telkens 3 artsen aanwezig zijn en tijdens de nachten 2.

"In de wachtpost zijn 3 artsenkabinetten aanwezig", zegt dokter Pieter Geentjens uit Beigem, de voorzitter van de huisartsenwachtpost. "Het gebouw heeft ook een veiligheidssysteem. Zomaar binnen- of buitenstappen kan niet, het is de bedoeling dat patiënten eerst bellen voor een afspraak en dan pas langskomen."

"Indien nodig kan de arts zelf ter plaatse komen bij de patiënt", verduidelijkt Herman Vyverman, tevens coördinator van de huisartsenwachtposten Aalst / Affligem en Noord-West Brabant. "Indien de mensen zich niet kunnen verplaatsen kunnen ze zelfs een beroep doen op een wagen met chauffeur."

De nieuwe huisartsenwachtpost zal nauw samenwerken met het OLV-ziekenhuis in Asse. Wie terecht wil in de post moet dat verplicht doen via het centrale oproepnummer 1733.