Nieuwe instapbruggen op luchthaven: meer comfort, meer tijdswinst

Op Brussels Airport is vandaag een nieuwe driedubbele instapbrug aan pier B voorgesteld. Het gaat om de eerste van in totaal 23 nieuwe instapbruggend die tegen 2022 zullen in gebruik worden genomen. Die moeten het in- en uitstappen niet alleen meer comfortabel maar ook sneller laten verlopen. Totale kostprijs: 53 miljoen euro.